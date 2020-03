Banki ze słabszymi wynikami. Ale prezesi zarobili lepiej

Choć 158 mln zł na wynagrodzenia zarządów to na pierwszy rzut oka sporo (prawie 23 mln zł w przeliczeniu na jeden bank), to w rzeczywistości jest to niewielki ułamek wydatków na pensje dla wszystkich pracowników. W 2019 rok stanowiło to ledwie 1,7 proc. wszystkich wydatków na wynagrodzenia.