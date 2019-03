BCG rozwija BCG Platinion i BCG Gamma, mające wspierać firmy w transformacji

Eksperci BCG Platinion, technologicznego ramienia Boston Consulting Group, podkreślają że spośród 10 najbardziej wartościowych firm świata już 7 to data-driven companies, czyli firmy "napędzane danymi". Są to: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba oraz Tencent. W ich ocenie, przedsiębiorstwa, które kierowane są w oparciu o zaawansowane wykorzystanie dużych ilości danych to już nie science fiction - wręcz przeciwnie, w wielu branżach jest to profil firm, które osiągają wywalczają sobie ogromne przewagi konkurencyjne.