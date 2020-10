BCG: Rusza program mentoringowy EmpowerPL dla studentów z kraju i zagranicy

"Z wielką radością otwieram czwartą edycję naszego programu, który łączy najwybitniejszych studentów na świecie z najlepszymi mentorami, którzy są prezesami, szefami liderami najlepszych, odnoszących największy sukces organizacji, biznesów, firm. To jest platforma, która łączy młodych, zdolnych, otwartych na nowe rzeczy z tymi, którzy mają doświadczenie. W tym roku, oprócz tej podstawowej ścieżki EmpowerPL otwieramy dwie dodatkowe ścieżki: ścieżkę Technologiczną oraz ścieżkę AI&Data Science. Zapraszamy studentów, którzy chcą specjalizować się w tych kierunkach - tam będziemy dopasowywać was do mentorów, którzy zajmują się tymi blokami. Mamy w grupie BCG Gamma, zajmującą się data science i BCG Platiniom, prowadzącą projekty technologiczne - widzimy, że w tę stronę zmienia się świat" - powiedział Franciszek Hutten-Czapski, managing director & senior partner, chairman BCG w Polsce podczas odbywającego się wirtualnie Poland 2.0 Summit.

"Technologia odgrywa coraz większą rolę w życiu i biznesie. Widać to jeszcze bardziej w tym roku, kiedy większość firm musiała przenieść się na pracę zdalną, czy zaproponować swoim klientom nowe rozwiązania cyfrowe. Od lat obserwujemy rosnące zainteresowanie studentów rozwojem kariery w IT. Z tego względu do kolejnej edycji EmpowerPL zapraszamy mentorów, którzy związani są z największymi firmami technologicznymi, bądź odpowiadają za tematy IT w największych polskich firmach" - powiedział ISBnews managing director, head of BCG Platinion CEE Łukasz Margański.

"Data Science jest rozległą dziedziną, istnieje tu wiele różnorodnych ścieżek kariery. Cieszymy się, że dzięki otwarciu ścieżki data science w programie EmpowerPL pomożemy młodym ludziom dopasować ścieżkę rozwoju do ich zainteresowań i talentów" - dodał associate director, data science BCG Gamma Łukasz Bolikowski.

Hutten-Czapski podkreślił, że mentoringowy program rozwija się, nawet pomimo pracy zdalnej - jest jeszcze więcej chętnych i to zarówno po stronie studentów, jak i prezesów firm i leaderów.

"Program nieustająco przyciąga wybitnych ludzi i ich rozwija. Obecna sytuacja zdecydowanie nie wpłynęła i wierzymy, że nie wpłynie na ten aspekt. Spotkania międzypokoleniowe i dzielenie się doświadczeniami zawsze będą mieć nieocenioną rolę. Spotkania jednak miały zdecydowanie inną formę. Model zdalny interakcji to na pewno inne przeżycie niż te na żywo. Jednak są pewne plusy tej całej sytuacji - większa dostępność mentorów, ponieważ spotkania zdalne nie wymagają przemieszczania się" - powiedział ISBnews chairman BCG w Polsce.

Aplikacje do udziału w programie EmpowerPL można nadsyłać do końca listopada.

BCG - partner merytoryczny Poland 2.0 Summit - przeprowadził wraz z organizacją studencką badania wśród 253 uczestników konferencji, studiujących w Wielkiej Brytanii, Polsce i w innych krajach europejskich. Wykazały one m.in., że studenci obawiają się o przyszłość po pandemii (52%) i długoterminowego ograniczenia w zakresie kontaktów bezpośrednich (52%), a także zamazywania się granic pomiędzy czasem przeznaczanym na naukę/ pracę a rozrywkę (50%), odizolowania od rodziny i przyjaciół (49%). W mniejszym stopniu obawiają się trudności ze znalezieniem pracy w trakcie lub po studiach (33%) czy pogorszenia się swoich umiejętności społecznych (26%).

Otwierając program EmpowerPL, Hutten-Czapski podkreślił, odnosząc się do wyników badań, że także jego pokolenie było świadkiem ogromnych zmian i wskazał na konieczność przygotowania się do skorzystania z szans, jakie one przynoszą.

"Łatwo przeoczyć postęp - a postęp jest gigantyczny i myślę, że on będzie jeszcze większy, on otwiera masę nowych drzwi. Jestem przekonany, że za waszych czasów postęp będzie jeszcze większy. Warto wiedzieć, jakie sektory będą sektorami przyszłości - to wam zapewni naprawdę wielkie szczęście zawodowe" - powiedział chairman BCG w Polsce.

W tym kontekście wymienił trzy kluczowe czynniki: umiejętność pracy zespołowej, ciekawość świata oraz odwaga połączona z wytrwałością.

"Zapytaliśmy studentów, jakich kompetencji będą potrzebowali w przyszłości jako osoby wchodzące na rynek pracy, by móc się zmierzyć z nową rzeczywistością. Przeważyły odpowiedzi związane z elastycznością i zdolnością adaptowania się do nowych kontekstów i nowych sytuacji - te umiejętności wskazało 48% studentów.Pandemia wykształciła w nas zwinność (agility) i zdolność reagowania na zachodzące wokół nas zmiany" - powiedziała Aleksandra Wróbel, studentka University of Amsterdam, project leaderka 6. edycji Poland 2.0 Summit, podczas wirtualnej konferencji prasowej.

"Pandemia zdecydowanie wymaga elastyczności, podobnie jest z samodyscypliną, bo praca w domu wymaga jej znacznie bardziej niż praca w biurze. Trochę mnie zastanawia tak niska pozycja kreatywności w rankingu, bo to jest coś, co w naszym procesie rekrutacji testujemy. Być może odpowiedzi studentów są lekko zaburzone tym, co wymusił COVID-19. Wydaje mi się, że długoterminowo rola kreatywności pozostanie bardzo ważna" - skomentował Konrad Kapeluch, principal i dyrektor odpowiadający za rekrutację w BCG.

Spośród ankietowanych 68% studiuje obecnie zdalnie, 29% - w modelu hybrydowym, a tylko 3% - na miejscu w uczelniach. Jednocześnie 53% studiujących zdalnie nadal mieszka w mieście, w którym znajduje się ich uczelnia.

