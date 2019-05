BCG: We wsparciu innowacji ważny jest efekt mnożnikowy dla wielu sektorów

"Gospodarka zyskuje świetnych specjalistów z zakresu UX, co może w przyszłości zaowocować ich migracją i przepływem myśli technologicznej do bardziej tradycyjnych sektorów. Z popularnych ostatnio branż także biotechnologia daje potencjalnie ogromny efekt mnożnikowy czy bardzo interesujące pokrewne obszary, jak bionika, a tu również Polska ma znaczący potencjał i pierwsze sukcesy" - stwierdził Godek.

Ocenił, że państwo ma do odegrania ważną rolę w rozwoju nowych technologii i innowacji w Polsce. Na przykład stworzenie funduszu funduszy (fund of funds) pod auspicjami Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) to - w jego ocenie - dobry na obecnym etapie i sprawdzony na innych rynkach impuls do wsparcia rozwoju krajowej branży technologicznej.

"Rządowe wsparcie dla finansowania innowacyjnych projektów poprzez tzw. fund of funds to dobry pomysł na obecnym etapie rozwoju krajowej branży technologicznej. To rozwiązanie, które z sukcesem było zrealizowane w innych krajach, np. w Izraelu, gdzie tutejszy państwowy fund of funds skutecznie przyczynił się do tego, że to państwo jest obecnie synonimem zagłębia rozwoju technologicznego" - powiedział Godek.