Będzie nowa fabryka amunicji w Niemczech. Kurs akcji koncernu zbrojeniowego rośnie

Paweł 1 godz. temu

Plus. Planować, działać, robić! Europa musi się otrząsnąć z wygodnego letargu i wziąć do roboty. Przestać oglądać się na USA, przestać pusto gadać i wyciskać każdą decyzję miesiącami. Przecież jej ekonomia to 40-tokrotność rosyjskiej, do diabła!