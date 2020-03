giełda 55 minut temu

Mercator: Fabryki rękawic w Malezji zmuszone do ograniczenia zatrudnienia o 50%

Fabryki rękawic w Malezji zostały zmuszone do ograniczenia zatrudnienia o ok. 50 proc., prawdopodobnie na okres do 31 marca br., podał Mercator Medical, powołując się na informacje uzyskane od dostawców. Działania te z dużym prawdopodobieństwem spowodują istotne zaburzenia na światowych rynkach rękawic medycznych, w tym ograniczenie podaży i wzrost cen od dostawców.

