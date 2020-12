Bell: Udział Polski w Future Vertical Lift szansą na rozwój polskiego przemysłu

"Pozyskanie w ramach programu Kruk śmigłowca Bell AH-1Z Viper byłoby szansą, aby zainicjować współpracę w ramach Future Vertical Lift. Kompetencje polskiego przemysłu mogłyby być wykorzystane już na jego wstępnym etapie [...] co w dłuższej perspektywie byłoby bardzo opłacalne" - powiedział Best podczas seminarium online pt. "Jak wykorzystać transfer technologii, aby wesprzeć polski przemysł?", zorganizowanego przez portal Defence24 .

Future Vertical Lift (FVL), to kluczowy projekt US Army, mający na celu zastąpienie obecnie używanych śmigłowców maszynami o znacznie wyższych parametrach w ramach dwóch programów. Bell proponuje w programie FLRAA (ang. Future Long Range Assault Aircraft - budowy wielozadaniowej maszyny dalekiego zasięgu przyszłości) zmiennowirnikowiec Bell V-280 Valor, natomiast w FARA (ang. Future Attack Reconnaissance Aicraft - program lekkiego śmigłowca rozpoznawczo-bojowego) śmigłowiec Invictus 360. Bell wskazuje, że jest jedyną firmą, która konkuruje w ścisłym finale obu programów (zakładają one wprowadzenie do służby nowych maszyn od 2030 roku).