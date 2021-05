Bez dywidendy w Lotosie. Są trzy powody

Co roku do kasy państwa wpływają zyski z największych państwowych spółek. Mowa o dywidendach. We wtorek zarząd PZU zadeklarował chęć przekazania do budżetu blisko miliarda złotych. Głos w sprawie dywidendy zabrały też władze Lotosu. Tu na przelew rząd nie powinien liczyć, choć teoretycznie akcjonariusze nie muszą przychylić się do rekomendacji zarządu.