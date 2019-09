BFK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

"Chcemy by projekty Funduszu pojawiły się jak najszybciej, bez dochodzenia do docelowej kwoty funduszu 3- 5 mld euro, jaką ma w założeniach. Gdy fundusz zyska zdolność operacyjną i podpisane zostaną umowy z portfolio menedżerami, pojawią się pierwsze projekty. Sadzę, że podpiszemy umowy z zarządzającymi w ciągu najbliższych tygodni" - powiedział Nierada podczas konferencji.

Nierada podkreślił, że "najistotniejsza funkcja tego funduszu to zaangażowanie inwestorów prywatnych. Jest to fundusz komercyjny".

"Jeśli chodzi o zaangażowanie inwestorów, to mogą brać udział fundusze emerytalne np. z Australii, Japonii. Patrzymy na to, by ściągnąć kapitał spoza UE, gdyż z samych środków europejskich potrzeby Trójmorza nie da się zrealizować" - wskazała prezes.

Podkreśliła, że unijny budżet ma wynieść 40 mld euro na inwestycje strukturalne w krajach Trójmorza w latach 2021-2027. Potrzeby inwestycyjne regionu to ok. 600 mld euro.

"Tu jest miejsce dla wielu inwestorów, stabilnych inwestycji, funduszy emerytalnych. To również szansa wymiany gospodarczej między państwami na osi Północ-Południe. Dotychczas dominowała w Europie oś Wschód-Zachód. My potrzebujemy wzmocnienia portów na Bałtyku, Adriatyku i Morzu Czarnym" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka.

Zaznaczyła, że główną zasadą Funduszu, jeśli chodzi o lokalizacje inwestycji jest to, że muszą one obejmować przynajmniej dwa państwa regionu.

Zasoby Funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Każdy z krajów Trójmorza będzie uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii i Czech. Zapraszani do funduszu będą również prywatni inwestorzy spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Celem funduszu jest zebranie od 3 do 5 mld euro.