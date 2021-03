Biedronka poprawiła sprzedaż w 2020 roku. Ciągnie wyniki grupy Jeronimo Martins

Portugalska grupa Jeronimo Martin opublikowała wyniki finansowe za 2020 rok. Trudno powiedzieć by właściciel Biedronki suchą stopą przeszedł przez koronakryzys, a przynajmniej zaliczył wyraźne spadki zysków.

Tylko w czwartym kwartale zarobił na czysto 93 mln euro, co jest gorszym wynikiem o blisko 25 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. W ciągu 12 miesięcy zysk netto wyniósł 312 mln euro - spadł o 20 proc.

Zyski były niższe choć sprzedaż wzrosła. W sumie wyniosła 19,3 mld euro, co oznacza wzrost o 3,5 proc. w porównaniu z przychodami odnotowanymi w 2019 roku.

Portugalczycy zarządzają różnymi sieciami handlowymi w różnych krajach, ale z nich Biedronka jest zdecydowanym numerem jeden. Wygenerowała sprzedaż na poziomie 13,5 mld euro (po obecnym kursie około 61,5 mld zł). To 70 proc. całego wyniku Jeronimo Martins.

Klienci w sklepach Biedronki w 2020 roku zostawili o ponad 10 proc. więcej pieniędzy niż w 2019. Taki wzrost przychodów przełożył się na solidny zysk EBITDA (zysk przed potrąceniem podatków, odsetek od zaciągniętych kredytów itp.) w kwocie 1,25 mld euro. To przy obecnym kursie wspólnej waluty daje blisko 5,7 mld zł. To wynik o około 6 proc. wyższy niż poprzednio.

Dla porównania, na rodzimym portugalskim rynku Jeronimo Martins zanotowało spadek sprzedaży o prawie 2 proc. do niecałych 4 mld euro. To mniej niż jedna trzecia wyniku w Polsce. Wynika to m.in. z wielokrotnie mniejszej liczby sklepów (453).