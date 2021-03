Zarobki prezesów banków odporne na kryzys. Mowa o milionach złotych

Banki przez lata przyzwyczaiły się do rosnących zysków, ale koronakryzys brutalnie przerwał wzrostową passę. Najnowsze statystyki Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pokazują, że łączne zyski całego sektora bankowego spadły w 2020 roku o 44 proc. Wyniosły 7,77 mld zł wobec prawie 14 mld zł zarobionych w 2019 roku.

Jak co roku razem z wynikami finansowymi banki publikują m.in. dane dotyczące wynagrodzeń wypłaconych kadrze zarządzającej. Zawsze tego typu statystyki wzbudzają duże zainteresowanie, bo nie ma co ukrywać, że prezesi banków do biednych nie należą. Tym razem dodatkową ciekawość wzbudza kwestia wpływu pandemii i słabszych wyników na wynagrodzenia.