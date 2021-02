mBank na minusie w czwartym kwartale. Rosną rezerwy na pozwy frankowiczów

Szyder 24 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Problemem nie są kredyty walutowe tylko sam bank i jego polityka wobec klientów. Jak się ich traktuje tak jak w tym banku to tak to wyglada. Mam nadzieje ze splajtują bo to jeden z najgorszych aktualnie banków o ile można powiedzieć o jakimś banku ze jest dobry. Banki to najwięksi złodzieje a firmy ubezpieczeniowe to ich bracia. Wyprzedza ich tylko nasze złodziejskie państwo z US i tymi wszystkimi służbami stalinowskimi.