BIG InfoMonitor: Łączne zaległości gapowiczów wynoszą 144,3 mln zł

"Pandemia uderzyła po kieszeni wiele obszarów gospodarki, ale przewóz osób jest jednym z tych, który ucierpiał najbardziej. W Warszawie w marcu ZTM sprzedał o 3,5 mln mniej biletów niż w tym samym miesiącu rok temu, to spadek o 53%. Ze sprzedaży biletów uzyskano o blisko 37 mln zł mniej niż w porównywalnym okresie, a to oznacza ponad 44% straty. W Krakowie liczba pasażerów zmniejszyła się o 90%. Tygodniowe wpływy z biletów z 8 mln zł spadły do 600 tys. zł. Polscy przewoźnicy kolejowi stracili od 70 do ponad 90% pasażerów. Średni spadek rezerwacji biletów w PKP Intercity wyniósł 94%. Spółka odwołała 60% pociągów, a 8% miało skrócone trasy" - czytamy w komunikacie.

"Wykorzystanie Rejestru Dłużników BIG to skuteczne rozwiązanie dla tego sektora. Już sama groźba dopisania informacji do systemu, do którego tak często zaglądają banki, powoduje, że 67% dłużników dokonuje płatności do 30 dni po otrzymaniu wezwania. Nawet 26% zobowiązań dłużników wpisanych do rejestru zostaje usuniętych w ciągu pierwszych czterech miesięcy od ich wpisania. Cały proces trwa znacznie krócej niż skierowanie sprawy do sądu czy windykacji. Po całkowitej spłacie zadłużenia informacja o długu jest usuwana i nie są przechowywane żadne dane historyczne, co dodatkowo motywuje dłużnika do spłaty" - zaznaczył Gołębiewski.