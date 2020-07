Polak pracuje krócej i dostanie niższą emeryturę. Islandczyk w pracy spędzi blisko 46 lat

Nie oznacza to oczywiście, że od razu każdy młody człowiek po przekroczeniu tego wieku rzuci się w wir obowiązków zawodowych. Takie jest dolne kryterium wieku, które w swoich prognozach przyjmuje Eurostat. Efekt tylu lat pracy widoczny będzie za to na starość, w postaci sowitej emerytury.

Najmniej lat na rynku pracy spędzą młodzi Włosi - tylko 32 lata. A statystyczny młody Polak? Będzie pracować 33,6 lat - czyli 33 lata i 7 miesięcy. To o niemal dekadę krócej niż jego koledzy z niektórych zachodnich krajów. A to dość istotne odbije się na jego emeryturze.

Emerytalnego Świętego Mikołaja nie ma

Jak podkreśla, "emerytury finansujemy sobie sami". - Wcześniejsza emerytura to niższa emerytura. Jeżeli chcemy pracować krócej, a dostawać więcej, to musielibyśmy umówić się wszyscy na wyższą składkę emerytalną. Każdy chciałby zapłacić mało dziś, a dużo dostać jutro. To ludzkie pragnienie, ale niemożliwe do spełnienia - dodaje. I jak podsumowuje: prezentów emerytalnych od Świętego Mikołaja nie ma. I nie będzie.