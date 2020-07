Wybory prezydenckie 2020. Emerytura bez podatku to ukłon Trzaskowskiego w stronę Kosiniaka

W czasie spotkania z mieszkańcami Skierniewic Rafał Trzaskowski zapowiedział, że od emerytur nie powinny być odprowadzane podatki. To kolejna propozycja kandydata kierowana do emerytów. Zapowiadał ją już wcześniej, choć trudno oprzeć się wrażaniu że to gest w stronę wyborców Władysława Kosiniaka-Kamysza, który od dłuższego czasu walczy o zwolnienie świadczenia z obciążeń.