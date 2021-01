BIK: 20% Polaków korzystało lub korzysta z usług chroniących dane w sieci

"Dobre hasło tzw. silne nie może zawierać ciągu cyfr 1-6, dat urodzenia czy danych oczywistych, jak imiona rodziców, które złodzieje sprytnie mogą wykorzystać. Ważne jest także regularne zmienianie haseł, a także wyrobienie nawyku zabezpieczenia nimi smartfonu. Telefon to dziś nasze centrum dowodzenia, narzędzie płatnicze, źródło doboru oferty zakupowej i jej realizacji" - powiedział szef ds. bezpieczeństwa w BIK Andrzej Karpiński, cytowany w materiale.

"W błędzie jest ten, kto sądzi, że programy antywirusowe dotyczą tylko komputerów. Eksperci zalecają, by niezależnie od systemu operacyjnego w posiadanym urządzeniu (Android/IOS), zabezpieczyć się w dodatkową ochronę w postaci programu antywirusowego. Operatorzy telekomunikacyjni posiadają także w swojej ofercie usługi ochrony telefonów komórkowych, warto wziąć pod uwagę aspekty bezpieczeństwa, a nie tylko cenę, przy wyborze oferty operatora. Ponadto, obowiązkowym elementem skutecznej ochrony na każdym smartfonie jest regularne dokonywanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z pojawiającymi się kolejnymi wersjami jako podstawowego nawyku bezpieczeństwa" - dodał szef ds. bezpieczeństwa w BIK.

Tymczasem do aktualizowania aplikacji przyznał się co trzeci użytkownik komputera, tabletu oraz innych urządzeń podłączonych do Internetu. W tym przypadku lepsze nawyki wykazali posiadacze telefonów - 47% osób potwierdziło, że dokonuje automatycznej aktualizacji aplikacji w swoim smartfonie.