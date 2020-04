BIK wdrożył Platformę Blockchain BIK dostępną dla klientów banków

"Ważnym aspektem wyróżniającym Platformę Blockchain BIK jest ciągłość dostępu klienta banku do własnych dokumentów za pomocą Portalu BIK. Na portalu tym, zintegrowanym z technologią blockchain, bank udostępnia klientowi dokumenty do odczytu. Dla klienta oznacza to łatwy dostęp do wszystkich dokumentów w jednym miejscu, nawet po zakończeniu współpracy z bankiem" - czytamy w komunikacie.