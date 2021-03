BioMaxima będzie sprzedawać testy do Niemiec. Kurs akcji wystrzelił

Od niedzieli zaczęło obowiązywać rozporządzenie, zgodnie z którym Niemcy ograniczą swobodę ruchu na granicy. Będzie to oznaczać, że osoby wjeżdżające z Polski na terytorium Niemiec będą musiały wykonać i przedstawić negatywny test PCR lub antygenowy, natomiast osoby dojeżdżające do pracy, do szkoły, na studia lub odwiedzające krewnych mieszkających po drugiej stronie granicy muszą wykonywać test co cztery dni.