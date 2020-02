Bit Evil odnotował 1,45 mln zł przychodów i 7 tys. zł zysku netto w 2019 r.

"Rok 2019 r. był dla nas przełomowy, ze względu na zmianę profilu działalności. Od niecałego roku działamy głównie jako software house. W tak krótkim czasie udało nam się pozyskać kilkudziesięciu klientów, głównie z Europy Zachodniej i USA, którzy odpowiadają za ok. 75% naszych przychodów. Są to głównie dynamicznie rosnące spółki i startupy, ale także i renomowane instytucje, takie jak London Business School oraz University of Illinois. Przez ten okres skala naszego biznesu także się zmieniła. Zwielokrotniliśmy nasze wcześniejsze przychody oraz istotnie poprawiliśmy wyniki, osiągając rentowność na wszystkich poziomach wyników. Bardzo dobre wyniki w 2019 r., utwierdzają nas w słuszności dokonanych zmian" - powiedział prezes Sebastian Goliński, cytowany w komunikacie.