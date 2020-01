Bit Evil zmieni nazwę na Codeaddict i skoncentruje się na rozwoju software house

"Bit Evil od blisko 12 miesięcy działa głównie jako software house. W tym czasie zmieniliśmy nie tylko profil działalności, ale przede wszystkim ponad trzykrotnie zwiększyliśmy skalę biznesu. Zaczęliśmy również mocno rozwijać się na rynkach zagranicznych, zdobywając klientów wśród technologicznych firm oraz prestiżowych uczelni z USA i Wielkiej Brytanii. Wszystkie te zmiany skłoniły nas do decyzji o zarekomendowania naszym akcjonariuszom nowej nazwy spółki, która w pełni oddaje bieżącą działalność i kierunki rozwoju. Jest to również symboliczny koniec okresu udanej transformacji spółki. Jeszcze w tym kwartale zwołamy NWZA, które odniesie się do tej propozycji" - powiedział prezes Sebastian Goliński, cytowany w komunikacie.