Black Pearls VC zainwestował w spółkę Xopero działającą w branży ochrony danych

"Świadomość konieczności zabezpieczenia się przed awariami lub działaniami cyberprzestępców jest w firmach coraz większa. Prewencja to jednak nie wszystko. Równie istotne jest szybkie postawienie firmy na nogi i ciągłość jej funkcjonowania. Takie podejście jest niezbędne w praktycznie każdej skali działania. Xopero oddaje swe narzędzia w ręce małych i średnich firm w modelu SaaS, co jest strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o potrzeby tego sektora" - powiedział partner w Black Pearls VC Maciej Skórkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Nasze rozwiązanie udostępnia małym i średnim firmom najnowocześniejsze technologie do tworzenia kopii zapasowych, do tej pory zarezerwowane dla dużych korporacji. Zabezpieczamy nie tylko dane, ale i całe środowiska informatyczne naszych klientów - łącznie z wirtualnymi serwerami. W momencie awarii oferujemy szybkie przywrócenie danych, które zapewni firmie ciągłość działania i ograniczy straty związane z przestojem" - wskazał prezes Xopero Łukasz Jesis.

Xopero początkowo zajmowało się tworzeniem przeznaczonych dla małych i średnich firm rozwiązań do ochrony danych w chmurze. Wraz z rozwojem działalności firma poszerzyła ofertę o programy do backupu lokalnego dla przedsiębiorców, którym zależy na przechowywaniu danych w siedzibie firmy. Xopero jest członkiem ESET Technology Alliance. Spółka rozwija również produkt dla integratorów IT i resellerów, dzięki któremu każdy może mieć własny backupowy biznes w modelu security-as-a-service. Xopero jest też autorem projektu e-Bezpieczna Polska - platformy bezpłatnych webinarów z zakresu cyberbezpieczeństwa dla firm.