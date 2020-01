Blockchain Lab rozpoczyna współpracę z łotewskim studiem MadSword

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z potencjału, jaki wnosi dla naszej firmy współpraca z MadSword, w efekcie której powiększamy zespół produkcyjny, a przede wszystkim pozyskujemy nowe kompetencje i know-how. Połączone zasoby, doświadczenie i entuzjazm naszych zespołów oraz wykorzystanie synergii, zdecydowanie zdynamizują nasz rozwój. Niezaprzeczalnie ta transakcja to kolejny istotny etap w realizowanej od kwietnia 2019 roku nowej strategii rozwoju Blockchain Lab, który przyczyni się także do zwiększania skali i rentowności biznesu. Portfolio Blockchain Lab wzbogaciło się o flagową grę strategiczną 'Lord of Clans', która jest w końcowej fazie produkcji i jej wersja beta jest spodziewana w czerwcu bieżącego roku" - powiedział wiceprezes/ COO Blockchain Lab Jarosław Zeisner, cytowany w komunikacie.

Doda, że spółka nabyła prawa własności intelektualnej do ponad 160 gier z portfolio MadSword, co daje możliwość wykorzystania silników tych gier do innych produkcji Blockchain Lab.

MadSword to globalny producent gier wideo. Firma istnieje na rynku od 8 lat i wyprodukowała łącznie ponad 160 gier wideo, i zatrudnia aktualnie zespół produkcyjny w liczbie 15 osób, w pełnym wymiarze czasu pracy.

"Blockchain Lab wraz z twórcami i właścicielami studia MadSword powołają niezwłocznie nową spółkę MadSword Studios, do której MadSword wniesie zespół programistów oraz dotychczasowe pokaźne portfolio ponad 160 gier, wraz z flagową grą strategiczną 'Lord of Clans'. Blockchain Lab obejmie 70% udziałów w nowej spółce, zapewniając jej - zgodnie z założeniami - finansowanie maksymalnie do poziomu 1,144 mln zł, do momentu osiągnięcia przez spółkę tzw. break-even point (próg rentowności), co jest planowane w bieżącym roku. Zgodnie z zapisami umowy o współpracy Blockchain Lab posiada opcję kupna dodatkowych 10% akcji w nowej spółce MadSword Studios za 40 000 akcji Blockchain Lab, po cenie emisyjnej stanowiącej równowartość 1,5 euro w złotych polskich za 1 akcję" - czytamy w komunikacie.

Blockchain Lab to spółka notowana na rynku NewConnect, specjalizująca się w produkcji unikatowych gier wideo na platformy mobilne, PC i konsole, tj. opartych na prawach własności intelektualnej m.in. do postaci i tytułów emitowanych w kanałach Disney'a.

