Bloober Team: Gra 'Layers of Fear' doczeka się realizacji filmowej

"Nad pre-produkcją filmu 'Layers of Fear' osobiście pracowałem ponad 2 lata. Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się osiągnąć, co więcej projekt realizować będziemy z ludźmi, których znamy od lat. Podpisanie umowy, na mocy której kolejny nasz produkt zyska filmową adaptację, pozwala nam budować nasze portfolio zgodnie z planem. Nasz hollywoodzki partner będzie odpowiadał zarówno za złożenie budżetu, jak i produkcję filmu. My będziemy koproducentami" - powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.