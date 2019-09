Bogdan Zborowski zostanie prezesem zarządu Sygnity od 2 stycznia 2020 r.

"Do 31 grudnia 2019 roku pan Bogdan Zborowski pozostaje w stosunku pracy, w okresie wypowiedzenia, w spółce itelligence sp. z o. o., której przedmiot działalności jest konkurencyjny w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity. Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego pan Bogdan Zborowski według złożonego przez siebie oświadczenia nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do przedmiotu działalności Sygnity i nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej" - czytamy dalej.