Booksy zamknęło rundę C finansowania na kwotę 70 mln USD

"70 mln USD w rundzie C - inwestycja w Booksy to największa zebrana runda na tym etapie rozwoju spółki wśród wszystkich polskich startupów. Pieniądze od amerykańskich inwestorów pozwolą na dynamiczne zwiększenie udziału na kluczowych dla Booksy rynkach - w USA, Wielkiej Brytanii i Europie. Lider nie wyklucza też przejęć" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano w materiale, dotychczasowe sukcesy Booksy przekonały do niej międzynarodowych inwestorów, którzy na rozwój firmy przekazali rekordową kwotę 120 mln USD. Poza liderami obecnej rundy C, spółkę wsparły dotąd: Piton Capital, Manta Ray - fundusz Sebastiana Kulczyka, Enern, Industry Ventures i XG Ventures. Wśród prywatnych inwestorów znaleźli się Zach Coelius (CEO Triggit), Kai Hansen (Członek Zarządu Booksy), Chris Guzowski i Hannes Graah (VP of Growth w Revolut; wcześniej Global Head of New Markets w Spotify)

, Piotr Jakubowski i Rohan Monga (b. CMO i COO Go-Jek), Przemysław Gacek i Maciej Noga (Pracuj.pl).