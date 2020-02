BoomBit chce wydawać rocznie 3-6 gier w formule GaaS

"Grupa kapitałowa BoomBit dążąc do wzrostu wartości spółki i grupy stale poddaje analizie aktualne trendy obserwowane na rynku gier mobilnych, w celu dostosowania planu wydawniczego do dynamicznie zmieniających się preferencji graczy, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów i kompetencji. Biorąc pod uwagę powyższe, grupa planuje kontynuować wydawanie gier w formule Game as a Service zarówno produkcji własnej, jak i zewnętrznych twórców, a także gier w formule Game as a Product, w których posiada pozycję wiodącego producenta gatunku Driving Simulator i Bridge" - czytamy w komunikacie.