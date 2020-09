BoomBit ma umowę z NCBR dot. dofinansowania projektu kwotą ok. 3,84 mln zł

"Zgodnie z umową, całkowity koszt realizacji projektu oraz całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 7 216 380,59 zł, natomiast kwota przyznanego dofinansowania wynosi do 3 842 832,92 zł, co stanowi 53,25% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Pozostałe koszty realizacji projektu będą pochodziły ze środków własnych spółki" - czytamy w komunikacie.