BoomBit odnotował 5,48 mln zł przychodów w grudniu

"Bardzo dobry wynik osiągnął w grudniu segment gier non-GaaS, który wygenerował aż 2,45 mln zł przychodów. Przede wszystkim jest to zasługa gier hyper-casualowych wydanych w tym okresie, a debiuty wsparte zostały budżetem marketingowym" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Przychody Darts Club i Tanks A Lot! były w grudniu stabilne miesiąc do miesiąca, a przychody Idle Coffee Corp zwiększyły się. Grudzień to także pierwszy pełny miesiąc obecności na rynku gry Archery Club, która zadebiutowała 21 listopada - wiec jej przychody w grudniu były wyższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca.