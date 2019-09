BoomBit odnotował 5,5 mln zł przychodów w sierpniu, wzrost o 17,2% m/m

W sierpniu gry w formule GaaS wygenerowały przychody na poziomie 4,4 mln zł, natomiast pozostałe gry (non GaaS) osiągnęły przychody na poziomie 1 mln zł. Wydatki na user acquisition (UA) wyniosły 1,8 mln zł, co oznacza około 10-proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca, podano.