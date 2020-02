BoomBit odnotował 8,5 mln zł przychodów w styczniu 2020 r.

"W styczniu 2020 nasze przychody osiągnęły poziom 8,5 mln zł, co jest rekordowym poziomem w historii Grupy. Ponadto to kolejny miesiąc z rzędu, w którym notujemy duży wzrost poziomu przychodów miesiąc do miesiąca, co jest w dużej mierze ponownie zasługą bardzo dobrych wyników gier hyper-casualowych. W styczniu wprowadziliśmy na rynek nowy tytuł z tej kategorii, co w połączeniu z grami wydanymi w poprzednich miesiącach oraz intensywnym wsparciem marketingowym, przyniosło bardzo pozytywny efekt przychodowy. Nasze gry hyper-casualowe są proste, ale jednocześnie wciągające i charakteryzują się bardzo dobrą monetyzacją" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.