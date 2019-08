technologie 26 minut temu

BoomBit osiągnął w lipcu przychody na poziomie 4,65 mln zł, 19,3% m/m więcej

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - BoomBit osiągnął w lipcu przychody na poziomie 4,65 mln zł. To wynik o 19,3% lepszy m/m, podała spółka. Grupa przygotowuje się do premier nowych gier GaaS oraz zwiększa wydatki na User Acquisition, co ma umożliwić osiąganie coraz wyższych przychodów w kolejnych miesiącach.