BoomBit: Środki z emisji zaczną realnie pracować w II poł. VI w kampaniach UA

"Środki z emisji akcji realnie zaczną pracować w drugiej połowie czerwca - rozpoczniemy wtedy szereg kampanii User Acquisition (UA), czyli działań mających na celu pozyskiwanie graczy . Sposób, w jaki prowadzimy UA jest w 100% oparty na danych, do których mamy dostęp w czasie rzeczywistym. Jesteśmy w stanie na bieżąco oceniać, czy pozyskiwanie graczy z danej grupy docelowej jest opłacalne i czy te wydatki powinny być kontynuowane lub nie. W ten sposób ograniczamy ryzyko 'przepłacenia' i marnowania środków na nieefektywne UA" - powiedział ISBnews Olejarz.

"Stąd nie było podstawy do publikowania raportu bieżącego na ten temat. Czerwiec, póki co, oceniamy pozytywnie, liczymy, że wydatki na UA w drugiej połowie miesiąca przyczynią się do poprawy wyników naszych gier" - stwierdził prezes.