BoomBit ustalił cenę maksymalną akcji na poziomie 35,50 zł

"Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 9-16 kwietnia. Ustalenie ceny maksymalnej dla jednej akcji na poziomie 35,50 zł oznacza, że wartość oferty może wynieść 100,1 mln zł, co implikuje wycenę całej spółki na poziomie 476,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy podekscytowani faktem, iż oferta BoomBit może okazać się największym IPO (Initial Public Offering)) spółki growej w historii polskiego rynku kapitałowego. Chcemy kontynuować budowę wartości grupy na warszawskiej giełdzie i liczymy, że inwestorzy obdarzą nas zaufaniem. Rynek gier mobilnych to zdecydowanie najszybciej rosnący segment rynku gier, a my, jako globalny deweloper i wydawca, mamy wszelkie kompetencje, by skutecznie wykorzystać ten trend" - powiedział wiceprezes BoomBit Hannibal Soares, cytowany w komunikacie.