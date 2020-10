Brand24 miał 3 210 aktywnych klientów na koniec III kw. 2020 r.

"Powracamy do dobrej dynamiki. 119 wzrostu netto klientów w III kw. 2020 to więcej niż pozyskaliśmy w II kw., ale także więcej, niż pozyskaliśmy w analogicznym okresie rok temu. Kryzys, który dotknął spółkę i nas wszystkich, powoli przechodzi do historii. Z jednej strony stał się katalizatorem zmian w spółce, a z drugiej - zmobilizował nas do poszukiwania nowych możliwości biznesowych. Efektem tego są nowe funkcje Brand24 zweryfikowane największym w historii spółki audytem potrzeb klientów" - powiedział prezes Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.