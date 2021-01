Brand24 miał 3 470 aktywnych klientów na koniec 2020 r.

"Listopad 2020 r. to sprzedażowo najlepszy miesiąc w prawie 10-letniej historii naszej firmy. Wraz z bardzo dobrym październikiem pozwoliło to osiągnąć jeden z najlepszych kwartalnych wzrostów, jakie odnotowaliśmy. W tym czasie uruchomiliśmy także szereg nowych funkcji, jak mierzenie tzw. ekwiwalentu reklamowego publikacji (AVE), nową wersję automatycznych maili transakcyjnych czy redesign naszego bloga. A to tylko niektóre z nowości planowanych na najbliższe tygodnie, stanowiących składowe naszej transformacji z narzędzia dającego dane, w narzędzie dające wnioski" - powiedział prezes Brand24 Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.