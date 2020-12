Bricomarché: Bricomaty staną przy wszystkich sklepach sieci do końca 2021 r.

"Bricomaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów, dlatego udoskonalamy to rozwiązanie, aby jak najlepiej spełniało oczekiwania kupujących. Zmieniamy i optymalizujemy układ boksów, żeby dopasować je do potrzeb klientów. Ponadto przygotowaliśmy dodatkowe niestandardowe moduły dla sklepów, w których ta forma odbioru jest szczególnie popularna. Naszym celem jest zamontowanie automatów do odbioru zamówień w kolejnych lokalizacjach, tak aby na koniec 2020 roku było ich łącznie ponad 50. Finalnie dążymy do tego, aby Bricomaty działały przy wszystkich sklepach sieci do końca 2021 roku" - powiedziała dyrektor generalna sieci Bricomarché w Polsce Katarzyna Jańczak-Stefanide, cytowana w komunikacie.