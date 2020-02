Browar Brodacz przyjmuje zapisy na akcje w crowdfundingu do 1 kwietnia

"Nie można powiedzieć, że jeżeli zbierzemy mniej, to będzie to nieudana emisja, dlatego, że każda kwota dla takiego biznesu, jak Brodacz, jest znacząca. Za środki zebrane w pierwszej emisji m.in. kupiliśmy hurtownię piwa. Widzimy, że budowanie własnej dystrybucji to bardzo dobry kierunek rozwoju. Działa to bardzo dobrze i generuje duże przychody. Druga emisja jest właśnie po to, żeby rozbudować sieć dystrybucji, która na razie funkcjonuje głównie w województwie pomorskim. Teraz chcemy otwierać kolejne oddziały w kolejnych miastach" - powiedział Brzostowski w rozmowie z ISBnews.TV.