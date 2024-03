Burza wokół prezesa NBP. Giełda i złoty bez reakcji. Ekspert: skończy sie psucie

Rambo 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Czy ten 'ekspert' to Leszczyna która plotła podobne głupoty? Okazuje sie inflacja spadła osiągając cel innflacyjny NBP . Jak widac działania Glapińskiego sa skuteczne bo nie zarżnęły gospodarki jak pod koniec rzadów Po, gdy inflacja była niecałe 6% a bezrobocie w niektórych regionach 20%. Wydaje sie ze w PO nie ma takich co rozumieją się na ekonomii. Ale maja ministrów bez matury. Lepper przy nich to mistrz intelektu. Nie chce pisać że robią to na zlecenie konkurencji, ale wydaje sie że znowu chcaniszczyc polską gopspodarkę