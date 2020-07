Canal+ wejdzie na giełdę? Dokumenty już w KNF

Spółka Canal+ Polska (poprzednio ITI Neovision) złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). To dokument, który po zatwierdzeniu przez urzędników, będzie podstawą do emisji akcji. Prospekt dostarcza informacji na temat kondycji finansowej i szczegółowych statystykach dotyczących prowadzonej działalności.

To dokument, który jest niezwykle istotny dla inwestorów, którzy podejmą decyzję o zakupie akcji spółki. Jeśli dojdzie do emisji i akcje trafią na warszawską giełdę, będzie to największy debiut na warszawskim parkiecie od lat. W ostatnim czasie brakowało dużych, znanych marek, które decydowały się na taki krok.

Należy jednak podkreślić, że samo złożenie do KNF prospektu emisyjnego nie przesądza o samej emisji i debiucie na GPW. W historii wielokrotnie zdarzało się, że spółka wycofywała się, tłumacząc to np. pogorszeniem warunków na giełdzie, co mogłoby skutkować wielką klapą.

W oficjalnym komunikacie czytamy, że Canal+ i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej i będą informować o kolejnych krokach po zatwierdzeniu prospektu przez KNF oraz rozważeniu warunków rynkowych.

Przy okazji główny akcjonariusz polskiego Canal+, czyli francuskie Groupe Canal+, potwierdził, że zamierza pozostać strategicznym właścicielem.

Spółka jest wiodącym producentem kanałów tematycznych oraz premium i drugim co do wielkości dostawcą usług płatnej telewizji w Polsce z około 2,7 mln abonentów (dane na 31 grudnia 2019 roku). Ubiegły rok Canal+ Polska zanotował prawie 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na około 88 mln zł zysku netto.

O rozważaniu przeprowadzenia oferty publicznej akcji firma informowała już w styczniu. Wtedy jednak były to tylko słowa. Teraz mamy już konkretny krok w tym kierunku, czyli złożenie prospektu emisyjnego.

