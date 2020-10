Carbon Studio liczy, że 'Warhammer' przebije popularnością serię 'The Tempest'

"Rozpoczynamy kampanię kolejnego autorskiego projektu skoncentrowanego wokół magicznej walki w wirtualnej rzeczywistości. Tym razem rozgrywka odbywa się popularnym świecie fantasy, stworzonym przez Games Workshop - 'Warhammer Age of Sigmar'. Uniwersum stanowi podstawę kilkudziesięciu książek oraz gier komputerowych i karcianych. Wspólnie z właścicielem marki, który jest jednocześnie globalnym wydawcą gier bitewnych i twórcą miniaturek fantasy, przygotowaliśmy dla graczy nową, wspaniałą przygodę w wirtualnym świecie" - powiedział członek zarządu Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.

"Gry w wirtualnej rzeczywistości naszego autorstwa, oparte na walce w fantastycznym świecie, cieszą się dużą popularnością. Projekty z serii 'The Wizards', której jesteśmy twórcami, zdobyły wiele prestiżowych nagród m.in. na Indie Prize w Kolonii, Casual Connect w Azji, Respawn 2017. 'The Wizards' była także kilkakrotnie nominowana do nagrody w kilku kategoriach na Game Access w Brnie, czy White Nights w Pradze. Jest nam niezmiernie miło, że gracze pokochali stworzony przez nas świat, który z miesiąca na miesiąc zyskuje nowych odbiorców. Liczymy, że nasza najnowsza produkcja w świecie 'Warhammera' zdobędzie jeszcze większą popularność. Dotychczasowe opinie graczy oraz obecny kształt projektu już teraz pozwalają nam sądzić, że tak właśnie będzie. Jesteśmy dobrej myśli" - powiedział prezes Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.