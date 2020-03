Carbon Studio: Sprzedaż gry 'The Wizards' przekroczyła poziom 100 000 sztuk

"Z radością i satysfakcją ogłaszamy dziś, że seria naszych autorskich gier pod nazwą 'The Wizards' przekroczyła 100 tys. sprzedanych sztuk. Gracze pokochali stworzony przez nas świat fantasy, który z miesiąca na miesiąc zyskuje nowych odbiorców. Wcielamy się w nim w czarodzieja, który rzuca zaklęcia za pomocą gestów rąk. Gry z serii już zdobyły wiele prestiżowych nagród m.in. na Indie Prize w Kolonii, Casual Connect w Azji, Respawn 2017. 'The Wizards' była także kilkakrotnie nominowana do nagrody w kilku kategoriach na Game Access w Brnie, czy White Nights w Pradze" - powiedział prezes Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

W grudniu ubiegłego roku spółka podjęła decyzję o modyfikacji celu emisji pierwszej oferty publicznej, jakim było wydanie płatnego rozszerzenia do "The Wizards", pod nazwą "Dark Times". Po analizie oczekiwań odbiorców gry studio zdecydowało o stworzeniu samodzielnej produkcji na bazie pierwotnie planowanego dodatku. Jednocześnie przesunięto planowany termin wydania gry na drugi kwartał 2020 roku oraz zwiększono budżet projektu z 200 tys. zł do 500 tys. zł. Dodatkowe środki na realizację nowej gry pochodzą z bieżącej działalności spółki, podano także.

Akcja "The Wizards - Dark Times" dzieje się w świecie fantasy znanym z podstawowej wersji gry. Otoczenie w grze zostało zaprojektowane z większym naciskiem na interakcję z graczem.

Spółka poinformowała także, że koronawirus COVID-2019 nie wpływa negatywnie na jej działalność.

"Aktualnie przeżywamy złoty czas dla VR-u. Oczywiście, sytuacja jest poważna i podchodzimy do niej z dużą pokorą, jednak w kontekście sprzedaży gier na całym świecie obserwujemy trend wzrostowy. Co do samego sprzętu VR, widać już teraz wyższy popyt niż podaż. Praktycznie wszystkie gogle zostały zupełnie wyprzedane. Ludzie nie mogąc spotykać się z innymi w realnym świecie, przenieśli wspólną aktywność do wirtualnej rzeczywistości. Ponadto przez niską dostępność, VR stał się elitarnym zajęciem. Zamówienia na kolejne headsety przerastają możliwości producentów, czego konsekwencją jest to, że aplikacje VR zyskują na popularności, a uznane tytuły Carbon Studio odnotowują wyższą sprzedaż, zwłaszcza w regionie azjatyckim" - powiedziała Karolina Koszuta z zarządu Carbon Studio.

Studio zwraca także uwagę na wzmożony wzrost zainteresowania zakupami w VR i innymi aplikacjami użytkowymi. Od kilku dni praca spółki odbywa się zdalnie. Firma nie przewiduje zatrzymania produkcji, ani opóźnień związanych z pandemią.

"Sami również korzystamy z dobrodziejstw technologii VR w naszej pracy. Codziennie zebrania podczas pracy zdalnej odbywają się w pokoju w rzeczywistości wirtualnej (VR-room). Pozwala nam to na usprawnienie komunikacji" - dodała Karolina Koszuta.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus,HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące