Carbon Studio zadebiutuje na rynku NewConnect prawdopodobnie w grudniu

"Debiut na rynku NewConnect to obok pozyskania środków na dalszy rozwój nasz najważniejszy tegoroczny cel, a podjęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu to zwieńczenie naszej wielomiesięcznej, ciężkiej pracy. Jesteśmy gotowi, aby dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect. Mamy wiele do zaoferowania naszym obecnym i przyszłym akcjonariuszom. Z pewnością wyjątkowy obszar naszej działalności, jaką jest wirtualna rzeczywistość, będzie atrakcyjną alternatywą dla osób wierzących w innowacyjne podejście do technologii. Chcemy zadebiutować najszybciej, jak będzie to możliwe, czekamy na wyznaczenie przez GPW pierwszego dnia notowań akcji naszej spółki " - powiedział prezes Carbon Studio Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.