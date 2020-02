Cateringoo pozyskało 2 mln zł na rozwój w Polsce

"Cateringoo działa na zasadzie marketplace'u, łącząc firmy cateringowe z klientem biznesowym. [...] Platforma online pozwala na szybkie porównanie ofert wielu dostawców i zamówienie cateringu przez internet. [...] Dobre wyniki i stabilny rozwój Cateringoo sprawiły, że startup szybko wzbudził zainteresowanie inwestorów, w efekcie czego niedawno zamknął pierwszą rundę inwestycyjną. Od funduszu KnowledgeHub pozyskał 2 mln zł na umocnienie swojej pozycji w Warszawie oraz na wyjście ze swoją ofertą do kolejnych miast - Wrocławia i Krakowa - gdzie już rozbudowuje zespoły sprzedażowe. Środki od inwestora Cateringoo przeznaczy również na promocję i rozbudowę platformy" - czytamy w komunikacie.

"Chcemy, by nasi klienci nie marnowali czasu na wyszukiwanie i porównywanie dostawców cateringu. Zrobiliśmy to za nich. Przygotowaliśmy również ofertę cateringową, która spełnia wymagania biznesu. Nasza platforma ma sprawić, że recepcjonistka zamawiająca catering na spotkanie zrobi to w kilka minut i już o nic nie będzie musiała się martwić" - powiedziała CEO Cateringoo Natalia Myszkowska, cytowana w komunikacie.