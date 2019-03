CBA miesza na giełdzie. Można nawet grać pod ich twittera

W marcu doszło do zatrzymań pracowników trzech spółek giełdowych. Tempo trzy spółki miesięcznie CBA utrzymuje zresztą od początku roku. Dla porównania w całym 2018 roku doszło do takiej samej liczby zatrzymań Biura w spółkach giełdowych, jak w ciągu miesiąca w tym roku. Przeanalizowaliśmy, co się działo z akcjami spółek zaraz po zatrzymaniach i jakie z tego można wyciągać wnioski.