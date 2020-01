CCC z mniejszym zyskiem. Pogoda pokrzyżowała plany spółki

Grupa CCC wstępnie podsumowała wyniki za ostatnie trzy miesiące 2019 roku. Sprzedała w tym czasie towar o wartości blisko 1 mld 716 mln zł, co oznacza wzrost o 7 proc. licząc rok do roku. Wzrost przychodów wynikał głównie z wciąż bardzo dynamicznie rosnącego e-commerce (+41 proc.), którego motorem napędowym jest eobuwie.pl. Nieznacznie spadła za to sprzedaż w sieci detalicznej.