CD Projekt: Dywidenda niezgodna z filozofią przygotowań do 'Cyberpunk 2077'

"Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących dywidendy za 2019 rok, ale ogólnie rzecz biorąc uważamy, że obecnie powinniśmy się skupić na przygotowywaniach do debiutu gry i na upewnieniu się, że mamy wszystko, by wspierać ten proces, wszystko, co może pomóc zminimalizować potencjalne ryzyka, a wypłata dywidendy w tym czasie prawdopodobnie nie byłaby zgodna z taką filozofią" - powiedział Nielubowicz podczas telekonferencji.