CD Projekt: Dziś mija czas zgłoszenia zwrotu CP2077 kupionego w detalu

"Naszą intencją jest, aby każdy posiadacz fizycznej, czy cyfrowej kopii kupionej w kanale detalicznym z ważnym dowodem zakupu (i wyśle nam mejl) otrzymał zwrot. Zrobimy to nawet z własnej kieszeni, jeśli będzie trzeba. Jeśli nie możesz otrzymać zwrotu ze sklepu, w którym nabyłeś grę , skontaktuj się z nami mejlowo do 21 grudnia" - napisał CD Projekt na Twitterze.

"'Cyberpunk 2077': aby zapewnić każdemu graczowi satysfakcję, jakiej oczekuje na konsoli Xbox, rozszerzymy naszą dotychczasową politykę zwrotów, aby oferować pełny zwrot pieniędzy każdemu, kto kupił 'Cyberpunk 2077' cyfrowo w Microsoft Store, aż do odwołania" - podał Xbox Support na Twitterze.

Wcześniej CD Projekt podał, że Sony Interactive Entertainment (SIE) zdecydowało o usunięciu do odwołania ze sprzedaży w PlayStation Store cyfrowej wersji gry "Cyberpunk 2077". CD Projekt podawał, że "ciężko pracuje", aby przywrócić grę "Cyberpunk 2077" do sprzedaży na PlayStation Store najszybciej jak to możliwe.