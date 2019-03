CD Projekt miał 109,33 mln zł zysku netto, 112,39 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zostały wypracowane w zdecydowanej większości w ramach segmentu GOG.com i dotyczyły głównie cyfrowej dystrybucji gier od zewnętrznych dostawców do ostatecznych klientów platformy. Wygenerowana w ramach tej pozycji kwota 126 874 tys. zł stanowiła 35,0% całkowitej sumy przychodów ze sprzedaży Grupy i była wyższa w stosunku do roku porównawczego o 9,1%. Do wzrostu poziomu sprzedaży towarów w segmencie GOG.com przyczyniły się działania polegające na stałym poszerzaniu katalogu oferowanych tytułów, prowadzeniu sezonowych akcji promocyjnych oraz implementacji nowych funkcjonalności, takich jak Profile Użytkownika czy Przegląd Aktywności. W efekcie, pod względem uzyskanych przychodów ze sprzedaży towarów pochodzących od zewnętrznych dostawców, 2018 r. był najlepszym rokiem w historii serwisu GOG.com" - czytamy dalej.