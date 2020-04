CD Projekt miał 175,32 mln zł zysku netto, 180,29 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Zarówno od strony poziomu sprzedaży jak i wyniku netto grupy IV kw. 2019 roku był najlepszą końcówką roku w naszej historii. Jesteśmy bardzo zadowoleni z niesłabnącej popularności "Wiedźmina 3" - tym bardziej, że już za kilka tygodni gra skończy 5 lat. Wciąż docieramy do nowych fanów - w październiku ubiegłego roku zadebiutowaliśmy z nią na Nintendo Switch, z kolei "GWINT" w tym samym miesiącu trafił na urządzenia z systemem iOS. Bardzo dobra sprzedaż Wiedźmina i premiery na nowych dla nas platformach przyczyniły się do poprawy naszych wyników i rentowności netto Grupy, która w ubiegłym roku wzrosła do 34%" - powiedział wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz, cytowany w komunikacie.