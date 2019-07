CD Projekt ocenia początek GOG Galaxy 2.0 jako bardzo obiecujący

"GOG Galaxy 2.0 nie konkuruje z innymi platformami. Wystarczy, że gracz tylko raz się złączy. Galaxy 2.0 ma głęboki sens dla graczy - daje szansę zunifikowania listy swoich gier i możliwość widzenia, w co grają znajomi. Teraz to jest rozproszone. Jeśli graczom się spodoba, będziemy mieli dużo użytkowników, a to przełoży się na korzyści dla grupy, 'Cyberpunk', 'Gwinta' i kolejnych własnych produktów" - powiedział Kiciński podczas spotkania z dziennikarzami.